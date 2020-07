Armato di coltello tenta di rapinare una coppia, arrestato 22enne

Ha tentato di ottenere con la violenza, usando prima alcune pesanti minacce e poi un coltello, alcune dosi di metadone da una coppia di origine nordafricana, uno dei quali è rimasto ferito al volto con un coltello da cucina. Per questo motivo un 22enne, S.Y., è stato arrestato dalle volanti della polizia di Treviso, per il reato di tentata rapina, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio è avvenuto nella zona di San Zeno a Treviso, nella prima mattinata di oggi, 25 luglio. Il giovane malvivente è stato rintracciato in un bar della zona in cui aveva tentato di nascondersi dopo la fuga: durante le fasi della cattura il 22enne ha fatto resistenza all'arresto, aggredendo i poliziotti con calci e pugni. Una delle vittime della rapina ha riportato una ferita ad un sopracciglio ed è stato accompagnato presso il pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso. Il rapinatore si trova intanto rinchiuso nel carcere di Santa Bona, in attesa di finire di fronte al giudice.

