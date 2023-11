Cliente aggredisce titolare del Kebab e ferisce un avventore

Tensione domenica sera all'interno di un chiosco per la vendita di kebab di via Emilia a Treviso, nel quartiere di San Liberale. Un marocchino di 35 anni, per motivi poco chiari, ha afferrato un coltello con cui ha minacciato la titolare. Un cliente intervenuto in difesa della donna, un 40enne, è rimasto ferito ad una mano e ad un braccio: medicato in pronto soccorso gli saranno refertati dieci giorni di prognosi. Intervenuta domenica sera anche una volante della polizia che ha identificato l'aggressore che sarà denunciato per lesioni aggravate. Lo straniero ha già a carico vari precedenti specifici.