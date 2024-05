Esplode la bomboletta di una lampada a gas, ustionato un 52enne

Incidente domestico, fortunatamente con conseguenze non gravi, poco dopo l'una di stanotte nel garage di un'abitazione di viale Nazioni Unite, nel quartiere trevigiano di Santa Bona. Un uomo di 52 anni ha riportato lievi ustioni alle mani a causa dell'esplosione della bombola di una lampada a gas da campeggio che stava armeggiando. La deflagrazione ha ovviamente preoccupato i residenti della zona che hanno allertato le forze dell'ordine. In sopralluogo sono intervenuti i carabinieri di Treviso e una squadra dei vigili del fuoco: la deflagrazione non ha provocato danni al garage mentre il 52enne è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Accertamenti ulteriori potrebbero essere svolti sulle cause dell'esplosione.