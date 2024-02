Ai giardinetti di Sant'Andrea con una roncola da boscaiolo, fermato dai carabinieri

Si aggirava nella zona dei giardinetti di Sant'Andrea, nel cuore del centro storico di Treviso, con una roncola da boscaiolo. E' l'incredibile scoperta fatta da una pattuglia dei carabinieri perlustrando la zona. In particolare i militari hanno fermato un 45enne di origini turche che era appunto in possesso dell'arma: l'uomo, interrogato circa il motivo che lo ha spinto ad avere con sè la roncola, non ha saputo dare una giustificazione credibile. Per lo straniero, a cui lo strumento da boscaiolo è stato sequestrato, scatterà ora una denuncia. Si tratta di un episodio apparentemente di poco conto ma che pone nuovi interrogativi circa la sicurezza di quel quadrante della città che nei giorni scorsi è stato al centro di una feroce polemica tra l'azienda Pam ed il sindaco Mario Conte con il colosso della Gdo, proprietario del punto vendita di via Zorzetto, a scagliarsi frontalmente contro il primo cittadino. Venerdì prossimo all'interno della Prefettura si svolgerà un vertice tra Comune, Pam e forze dell'ordine per trovare contromisure ai recenti episodi di violenza che hanno interessato il market (l'ultimo caso è rappresentato dalla rissa del 21 febbraio scorso). Si profila per quel quadrante della città, da sempre il più "caldo" per quanto riguarda la sicurezza, un'ordinanza ad hoc per vietare in consumo di alcolici. Lo stesso Conte ha spiegato nei giorni scorsi che i pattugliamenti della zona da parte della polizia locale sono frequenti e hanno portato all'identificazione di numerose persone che si aggirano spesso in evidente stato di ebrezza.