Camion si incendia a Santa Bona, al lavoro i vigili del fuoco

L'allarme è scattato nel pomeriggio, poco prima delle 13, in via San Martino a Treviso. Sul posto due squadre dei pompieri. Numerose telefonate dei residenti al 115

Ha destato forte preoccupazione tra i residenti, con alcune telefonate giunte alla centrale operativa dei vigili del fuoco, l'incendio divampato attorno alle 12.50 di oggi, lunedì 22 febbraio in via San Martino, nel quartiere trevigiano di Santa Bona. Ad incendiarsi è stato un camion fermo in sosta, probabilmente a causa di un corto circuito. Sul posto sono intervenute due squadre dei pompieri con sette uomini. Non si sono registrati ne' feriti ne' intossicati.