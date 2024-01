Ruba la borsa ad una donna e scappa, inseguito e bloccato dalle volanti

Un italiano di 35 anni, pregiudicato per furti, è stato arrestato dagli agenti delle volanti della polizia per una rapina impropria messa a segno ai danni di una cinquantenne trevigiana nella mattinata di oggi, 24 gennaio. L'uomo ha rubato una borsa dal cestello della bicicletta della signora, nel quartiere di Santa Bona, per poi darsi alla fuga in sella ad una bicicletta. A lanciare l'allarme al 113 e a prestare soccorso dalla donna sono stati tre giovani che si trovavano nei paraggi e sono stati testimoni diretti dell'accaduto. Prontamente inseguito dai poliziotti delle volanti, il giovane ha proseguito nella sua fuga pericolosa, obbligando gli agenti a frapporso con l'autovettura di servizio per bloccarne la fuga. Anche dopo essere stato fermato, il 35enne ha cercato nuovamente di scappare opponendo resistenza ai poliziotti che sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo. Sottoposto a perquizione, il trentacinquenne veniva trovata in possesso del denaro trafugato dal portafogli della donna, denaro che aveva messo in tasca dopo essersi liberato della borsa. Su disposizione del pubblico ministero di turno, il 35enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa della direttissima di domani.