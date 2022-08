Auto pirata esce di strada e distrugge un'utilitaria: il video choc

L'episodio è avvenuto nella notte del 2 agosto lungo via Santa Bona vecchia a Treviso. L'auto danneggiata, una Lancia Y, era posteggiata di fronte al cancello del proprietario, un 30enne. La polizia locale indaga per dare un volto al responsabile che rischia una denuncia

Quella del 2 agosto è stata una mattinata particolarmente difficile per un 30enne trevigiano, Manuel Colantoni: durante la notte qualcuno aveva devastato la sua auto, una Lancia Y, che si trovava posteggiata di fronte alla sua abitazione, al civico 111 di via Santa Bona Vecchia. Ma come mai il veicolo era ridotto ad un ammasso di ferraglia? Visionando la telecamera di sorveglianza di un residente è emersa la verità: un'auto pirata, uscita di strada, ha colpito l'utilitaria. Erano le 00.45 circa. L'automobilista si è poi dileguato, facendo perdere le proprie tracce. Sull'incidente indaga la polizia locale di Treviso. Visionando altri occhi elettronici l'identificazione del "pirata" dovrebbe essere questione di giorni. Nel frattempo però l'auto del 30enne è da demolire. Anche l'altro veicolo, una Mercedes, avrà certamente avuto necessità di riparazioni: questo a giudicare dai frammenti trovati a terra (altri elementi attraverso cui si risalirà al responsabile). Alla base dell'incidente ci sarebbe certamente una distrazione o un autista alterato da alcool o altre sostanze. Il "pirata" rischia una denuncia, oltre a dover risarcire il proprietario della Lancia Y.