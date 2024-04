Portone rotto a calci, nessuna denuncia per i vandali ma si indaga sulla baby gang

"Porta rotta, entrare e uscire dal retro". E' la scritta appesa al portone d'ingresso di una palazzina di piazza Martiri di Belfiore che martedì sera è stata danneggiata da qualcuno che l'ha presa a calcioni. I sospetti sono caduti subito su un gruppetto di sei ragazzini minorenni, tra cui due giovanisimi, che sono stati visti scappare alla chetichella e si sono poi nascosti nell'androne di un palazzo di fronte, dall'altro lato della piazza, dove sono stati raggiunti da carabinieri, polizia e polizia locale. Impossibile attribuire ai giovanissimi il gesto vandalico quindi per ora non è scattato nessun provvedimento, tantomeno denunce. La donna che ha contattato il 112 ha raccontato inoltre di non aver ricevuto minacce ma solo di aver sentito i colpi e di aver constatato il danno che è in corso di quantificazione. E' possibile che le telecamere presenti nella zona della piazza possano fare maggiore chiarezza.

I residenti non si sentono però per nulla rassicurati, convinti che questo episodio, come altri atti vandalici, siano da attribuire ad una baby gang. «Ho sentito i colpi ieri sera ma un'altra vicina è venuta giù perchè una signora passava con il cagnolino nel parcheggio e ha visto dei ragazzini che prendevano a calci il portone» ha spiegato una cittadina, Irma Favero, intervistata dall'inviato di Antenna Tre, Christian Arboit «sono venuti giù, hanno seguito i ragazzini e li hanno presi e poi la signora ha chiamato le forze dell'ordine: prima erano scappati a sinistra, poi verso la piazza». Nello stesso sottoportico, in cui è presente anche l'ufficio postale i ragazzini si radunerebbero la sera. «Fanno di tutto, di tutti i colori, scavalcano il muro, entrano nel cortile» continua l'anziana «è il suo angolo di ritrovo, qua mangiano, fan di tutto. Qualcuno di loro è andato qualche tempo fa anche sul tetto del condominio e han mangiato, poi sono scesi quando li han sentiti e li han fatti correre quando han chiamato la polizia». Anche di questo caso si è discusso nel corso di un vertice che si è svolto nel tardo pomeriggio presso la sede della polizia locale di Treviso.