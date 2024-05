Costretto a dormire in un confessionale, la denuncia del parroco su Facebook

«Da più di un anno una persona italiana di 66 anni dorme nel confessionale della nostra chiesa. La situazione per lei ormai è insostenibile. C'è qualcuno che può aiutarci a trovarle un alloggio più dignitoso?». E' quanto ha scritto in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, corredato da alcune foto, don Giovanni Kirschner, parroco di Santa Maria del Sile. Il sacerdote era finito al centro delle polemiche nell'inverno scorso per aver ospitato all'interno della chiesa, nelle ore serali, alcuni senzatetto: una decisione che aveva spinto alcuni parrocchiani a lanciare addirittura una raccolta firme per un suo allontanamento. Erano settimane calde (in un clima atmosferico invece gelido) quelle in cui si è inserita questa vicenda: a dicembre aveva destato sdegno la morte di un migrante indiano di circa 30 anni, Mandeep Singh, stroncato da un infarto nel parcheggio interrato dell'Appiani, da anni un dormitorio di fortuna per i richiedenti asilo che attraversano la rotta balcanica (percorsa soprattutto da cittadini pakistani, indiani, bengalesi e afghani). Il Comune aveva messo a disposizione fino a 80 posti letto nei dormitori comunali, un numero che rischia di non essere sufficiente con il numero di sfratti che si stanno susseguendo negli ultimi mesi.

L'ultimo è stato registrato ieri, venerdì 11 maggio, in via Irlanda, nel quartiere di San Paolo: ad essere allontanato, con l'ufficiale giudiziario (alla sesta uscita per questo caso) che ha dovuto avvalersi anche di carabinieri e polizia, un 50enne, padre di famiglia ma che vive da tempo solo, che ha accumulato un debito con Ater di circa 20mila euro. Gli attivisti di "Caminantes" e del centro sociale "Django" hanno cercato di sventare l'operazione (come già in più occasioni, sono una decina i casi seguiti) ma inutilmente: all'uomo sfrattato è stato prospettato il dormitorio di via Pasubio che conta attualmente solo 12 posti. Non sono mancati momenti di grande tensione all'esterno dell'abitazione sgomberata. «Questa violenza non aiuta, ci impedisce di lavorare per il suo interesse» così è intervenuta sul caso ieri l'assessore al sociale, Gloria Tessarolo «i facili giudizi li lascio a chi fa bar o vuole fare politica sulla pelle delle persone. Chiaro che quando si portano le situazioni all'estremo, poi ovviamente la normativa da la possibilità all'ufficiale giudiziario di essere coadiuvato anche dalla forza pubblica. Il servizio si è mosso per tempo e forse si è voluto arrivare a questa situazione, noi lavoriamo con l'adesione della persona ed è certo che per uno sfratto che fa rumore sono tanti quelli che riusciamo a bloccare. Fa molto meno rumore quello che riusciamo a risolvere».