«Non sto soffrendo. Io sto lottando»: così nel necrologio, fissati i funerali di Sara

«Non sto soffrendo. Io sto lottando. Sto lottando per rimanere parte della vita. Per restare in contatto con quella che ero una volta. Così, vivi il momento, è quello che mi dico. E' davvero tutto quello che posso fare, vivere il momento». Queste frasi sono di Sara Pegoraro, la 26enne modella trevigiana morta lo scorso 24 giugno a causa di una fatale overdose di droghe che hanno fermato per sempre il suo cuore. Parole di dolore e speranza quelle della ragazza, scelte dalla sua famiglia per il necrologio con cui è stato annunciato l'ultimo saluto a Sara. Il funerale si terrà sabato 16 luglio, alle 10.30, presso la chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, a Treviso.

Sulle ultime ore di Sara e la sua tragica fine i carabinieri stanno ancora svolgendo approfondimenti per scoprire chi sia stato il pusher che ha ceduto alla 26enne le dosi che le sono state letali, come confermato dall'autopsia che è stata svolta qualche giorno fa. A finire indagata anche una psichiatra dell'Uls 2 cche aveva in cura la 26enne; la Procura ha aperto un fascicolo d'inchiesta a suo carico con l'accusa di una condotta colposa nell'esercizio della sua professione. Sara sarebbe stata visitata dalla donna il giorno antecedente a quello della sua tragica fine.