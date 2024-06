Scandalo case popolari, la Procura contesta anche la falsità in atti d'ufficio

Falsità ideologica in atto pubblico. E' questo un ulteriore reato che il sostituto procuratore Gabriella Cama potrebbe contestare nell'ambito dell'inchiesta sullo scandalo relativo all'assegnazione delle case popolari nel Comune di Treviso. Partita due anni fa dalle segnalazione di cittadini che dicevano di essere "superati" in graduatoria da persone che non avrebbero avuto titolo all'abitazione del comune, l'indagine avrebbe preso forma quando, nel 2021, agli uffici comunali e a quelli della Prefettura di Treviso arrivò una mail che segnalava la situazione di difficoltà di un nomade. La lettera si concludeva asserendo che «tanto tutti sanno che in Comune basta pagare per avere la casa». La carta sarebbe quindi stata trasmessa alla Procura di Treviso, che ha aperto un fascicolo per corruzione e abuso in atti d'ufficio.

Trenta sarebbero gli indagati, tra cui compaiono anche tre funzionari dell'amministrazione trevigiana: Stefano Pivato, attualmente riconfermato come responsabile dei settori sociale e casa, Roberto Bonaventura, al tempo dei fatti dirigente del settore Urbanistica, Sportello Unico e verde urbano ed il suo braccio destro Sebastiano Ladillo, che ha la posizione organizzativa nello stesso settore. Oltre a loro compaiono nel fascicolo della Procura, aperto anche per corruzione e abuso in atti d'ufficio, i nomi di Silvana Hudorovich, Gigante Levacovic, Mirka Bogdan, tutti residenti nel capoluogo, e quello del giostraio 38enne Simone Garbin, che abita nella castellana. A loro, nelle ipotesi della Procura, verrebbe contestato il ruolo di intermediari: che avrebbero favorito, dietro a un compenso, pratiche irregolari grazie ai presunti buoni rapporti di cui potevano contare all'interno degli uffici pubblici. Nel faldone ci sarebbe anche il nome dell'ex capogruppo del centrodestra ed ex consigliere comunale Enrico Renosto.

Le indagini sarebbero arrivate alla stretta finale. Nelle prossime settimane agli indagati sarà notificata la chiusura. Poi la Procura formulerà le richieste di rinvio a giudizio