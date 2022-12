Assegnazioni delle case popolari, dalle carte dell'inchiesta spunta il nome di Joco Durdevic

Dai faldoni dell'inchiesta sul cosiddetto "scandalo" dell'assegnazione delle case popolari a Treviso spunta un nome che fino ad oggi non era mai uscito: è quello di Domenico Durdevic, il 52enne ferito mortalmente dal 37enne Branko Durdevic l'8 febbraio del 2021 dopo una sparatoria avvenuta a Borgo Capriolo. "Joco" (come era conosciuta la vittima) sarebbe stato il "collettore" di tutte le domande che venivano fatte proprio nel "borgo", territorio della città su cui avrebbe avuto un controllo pressoché totale. E' in quella via del quartiere di Santa Bona che trova casa, per esempio, la ex compagna del figlio Riccardo, in un alloggio in cui sarebbe dovuta andare a vivere con le figlie dopo la separazione da Riccardo, poi denunciato per maltrattamenti.

La donna, nel 2017, era stata però assegnataria di un altro immobile, questa volta in via Piavesella. Il fatto strano è che anche Riccardo (al tempo i due erano ancora stretti da un legame sentimentale) fa la domanda per avere una casa popolare esattamente nello stesso periodo e, soprattutto, risulta che ai due vengano date abitazioni contigue, tanto che sembrerebbe che sia bastato abbattere un muro per trasformarla in una sola unità. Quello che il figlio di "Joco" e la compagna avevano fatto era peraltro del tutto legale: infatti si erano sposati con il rito rom, la loro unione non è mai stata registrata all'anagrafe e rappresentavano quindi due nuclei familiari distinti.

L'attenzione degli investigatori si starebbe concentrando su queste situazioni, tutte autocertificate. In particolare sarebbe al vaglio dei carabinieri il perché queste famiglie di fatto (in cui molto spesso ai figli viene attribuito il cognome della madre in modo tale da non poter risalire alla paternità) tra tutte le case popolari a disposizione a Treviso ne abbiano alcune ricevute alcune direttamente confinanti.