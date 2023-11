Scandalo Nft, nuove perquisizioni e sequestri della Guardia di Finanza di Treviso

All'alba di ieri, 28 novembre, la Guardia di Finanza di Treviso ha effettuato delle perquisizioni alla ricerca di carte (fra cui anche copie di contratti) che gli inquirenti ritengono importante ai fini dell'indagine sulla New Financial Technology. Nel mirino delle Fiamme Gialle sono finiti alcuni “collocatori", agenti che per conto di Cristian Visentin, Mauro Rizzato e Emanuele Giullini, che erano a capo della Nft, avrebbero operato per raccogliere denaro che sarebbero stato trasformato in un investimento in crypto valute e che avrebbe dovuto rendere ai clienti il 10% mensile attraverso il meccanismo del cosiddetto "arbitraggio", ovvero l'acquisto e la vendita attraverso diverse piattaforme permettendo di guadagnare sui differenziali di prezzo. Ma gli investitori che avrebbero in effetti ricevuto gli interessi pattuiti negli accordi sarebbero stati pagati secondo il più classico degli "schema Ponzi", ovvero utilizzando il denaro di nuovi soggetti finiti in quella che, secondo la Procura di Treviso, sarebbe stata una trappola finanziaria.

Le persone sottoposte a perquisizione e sequestro di documentazione sarebbero dei cosiddetti "pesci piccoli", broker che avrebbero permesso alla Nft di racimolare i soldi. Ventitré milioni di euro, almeno stando alle stime dei magistrati trevigiani, il valore della truffa che avrebbe avuto come vittime circa un migliaio di persone. Visentin, Giullini e Rizzardo (i primi due fuggiti a Dubai, paese che non ha accordi giudiziari con l'Italia, il terzo invece sarebbe riparato in Svizzera) risultano indagati per associazione a delinquere finalizzata alla truffa. Nel mirino dei pubblici ministeri Michele Permunian e Giulio Caprarola sono finiti anche altri quaranta soggetti accusati di abusivismo finanziario, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego in attività economiche dei profitti realizzati. I movimenti di denaro della Nft condurrebbero a 7 paesi (Lituania, Bulgaria, Svezia, Spegna, Croazia, Molta e Repubblica Ceca) destinatari di una rogatoria per le indagini bancarie. Regno Unito, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti sono invece oggetto di una attiva collaborazione a livello di polizia.