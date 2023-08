Scandalo Nft, in carcere a Dubai uno dei soci della società

Emanuele Giullini, uno dei tre soci della New Financial Technology, l'azienda di Silea "specializzata" in cripto valute che avrebbe truffato, secondo la Procura di Treviso, oltre 700 persone (quelle che hanno presentato la querela a fine aprile, ultima data utile) per un valore di circa 23 milioni, sarebbe finito in carcere a Dubai. Secondo quanto riportato oggi da "La Tribuna di Treviso", che troverebbe una conferma in fonti investigative italiane, l'avvocato campano sarebbe detenuto in un carcere di massima sicurezza per un periodo di un mese. Alla sentenza, che farebbe riferimento a fatti connessi con il cosiddetto "arbitraggio delle cripto valute" che era il meccanismo attraverso cui la Nft avrebbe garantito ai truffati un rendimento pari anche al 10% mensile, sarebbe collegata anche una non meglio identificata "sanzione pecuniaria".

Il caso che vede al centro Giullini sarebbe il secondo della stesso tipo ( il reato sarebbe l'equivalente della nostra truffa) per il quale si sono mosse le autorità emiratine; l'altro si era invece concluso con una assoluzione. A Treviso, che ha ereditato l'inchiesta dai magistrati di Pordenone, Giullini, Cristian Visentin e Mauro Rizzato sono indagati - insieme ad una 40ina di "broker" verso i quali si ipotizza l'abusivismo finanziario, il riciclaggio, l'autoriciclaggio e il reimpiego in attività economiche dei profitti realizzati - per associazione a delinquere finalizzata alla truffa.

Anche Visentin, come Giullini scappato a Dubai dove sarebbe buona parte se non tutto il "bottino" della Nft, avrebbe guai con la giustizia locale. Ma nei suoi confronti le cause avrebbero natura civilistica. Sempre nel paese degli Emirati si troverebbe anche Daniele Pianon, ex dirigente della società. L'uomo, cui erano stati sequestrati immobili e 600 mila euro in disponibilità liquide, non sarebbe però "scappato" ma si troverebbe nel paese arabo per curare dei propri affari. Pianon, tra l'altro, sarebbe l'autore di una delle 700 denunce querele nei confronti dei Visentin, Giullini e Rizzato per il raggiro, realizzato secondo il più classico degli schemi “Ponzi”.

La Procura di Treviso intanto intende chiudere le indagini anche in assenza di Visentin e Giullini, nei cui confronti l'estradizione da Dubai non sarebbe possibile dato che non esistono accordi di tipo giurisdizionali con l'Italia. In tal senso una richiesta affinché l'Italia stipuli con le autorità emiratine accordi di cooperazione giudiziaria in particolare in ambito penale per disciplinare rogatorie, estradizioni e sequestri è stata inviata al Governo dal legale di alcune delle vittime della New Financial Technology. L'appello era stato lanciato dall'avvocato Matteo Moschini, che aveva inviato una lettera alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro Carlo Nordio allegando i documenti sulla Nft e le foto dei passaporti di quattro degli indagati.