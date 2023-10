Schiaffi ad una giovanissima ginnasta, l'avvocato della ragazzina: «La violenza era un sistema»

Tutte le eccezioni della difesa sono state respinte. E i sette testi della parte civile sono stati ammessi a deporre. E' questa la decisione di oggi, 25 ottobre, presa dal giudice chiamato ad esprimersi sul caso di Moira Ferrari, la direttrice della società sportiva Gymnasium di Treviso e coach di livello nazionale della ginnastica ritmica accusata di aver dato un ceffone ad una ginnasta in erba. Tra le persone che saranno sentite dall'avvocato Francesco Murgia, che difende la giovane atleta e la famiglia della ragazza (la difesa della Ferrari è invece affidata all'avvocato Luigi Fadalti) vi sono anche tre atlete di ginnastica artistica che hanno frequentato, nei primi anni duemila, la palestra trevigiana e che avrebbero subito un trattamento "molto violento".

Una aveva raccontato che «una volta stavo facendo un esercizio alla trave ma ero molto stanca e sono caduta. L’allenatrice mi ha detto “Avvicinati”. Sapevo che mi voleva dare una sberla, così mi sono tirata indietro sperando che la trave alta mi potesse fare da scudo ma il ceffone è arrivato lo stesso in volto». Un'altra aveva riferito di una barriera all’ingresso della palestra, che sarebbe stata costruita dall'allenatrice «per non far vedere come venivamo trattate». La terza aveva invece detto che «quando andavamo a fare i collegiali non potevo permettermi di sbagliare altrimenti mi diceva che la facevo vergognare. E prima dei campionati nazionali, a 10 anni, mi sono dovuta allenare con un dito del piede rotto». «Riusciremo a dimostrare - ha spiegato Murgia - che quello che succedeva all'interno della Gymnasium era un "sistema" e che il fatto di cui si occupa questo processo non è un episodio isolato. Per questo puntiamo a una riqualificazione del reato da abuso dei mezzi di correzione (per il quale la prescrizione scatterebbe entra la fine del primo grado) a maltrattamenti».

Il caso era emerso nel gennaio scorso. La Ferrari, che sempre nel 2017 aveva patteggiato per quei fatti un mese di sospensione e 300 euro di multa (senza incolpazione) davanti alla Procura federale, si difende sostenendo che «pur non negando che, con particolare riferimento alla squadra agonistica, sia stato adottato un metodo severo, volto ad affermare concetti di autodisciplina e massima attenzione nell'esecuzione anche dei più banali esercizi allo scopo di prevenire eventuali infortuni, nego assolutamente che siano mai stati adottati comportamenti violenti, sia fisici che verbali, tesi a recare danno in alcun modo alle atlete: il loro bene è stato e sarà sempre la stella polare che orienta tutta la mia attività di allenatrice». Il processo è stato aggiornato al 4 marzo del 2024. Verranno ascoltati i testi del pubblico, tra cui la giovane e sua madre.