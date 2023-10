Scippa l'orologio ad un'anziana, ladra 15enne fermata dai passanti

Una mattinata particolarmente movimentata quella che si è vissuta ieri, 3 ottobre, lungo i passeggi di viale Vittorio Veneto, nel quartiere trevigiano di Santa Maria del Rovere. Tutto è avvenuto intorno alle 11. Un'anziana è stata derubata da una ragazza di circa 15 anni che ha tentato di dileguarsi. Fortunatamente le urla della pensionata hanno indotto alcuni passanti ad intervenire, bloccare la ladruncola e avvertire la polizia. La donna, indifesa, stava facendo ritorno probabilmente dal mercato del martedì: al seguito aveva infatti un carrellino. Il suo aspetto molto curato e distinto, con tanto di orologio d'oro al polso, ha purtroppo attirato gli appetiti della giovanissima che è entrata in azione: si è avvicinata con una scusa e dopo un piccolo spintone ha afferrato l'orologio. Probabilmente neppure lei immaginava che qualcuno, vedendo la scena, sarebbe intervenuto e invece la reazione è stata veemente. La 15enne è stata inseguita e bloccata. Sul luogo in cui è avvenuto questo episodio è intervenuta la polizia: gli agenti hanno recuperato e restituito l'orologio all'anziana . La giovane, accompagnata in Questura, sarà denunciata alla Procura per i minori per furto aggravato.