Esce di casa e sparisce nel nulla, ore di apprensione per una 14enne

E' stata segnalata quest’oggi, 8 giugno, dalla stazione dei Carabinieri di Treviso la scomparsa di Aleida Padilla De Jesus, di anni 14, residente a Treviso, in via Caposile. La minore è alta circa 166 cm, peso 50/52 kg, ha capelli lunghi mossi di colore castano chiaro, occhi azzurri, carnagione chiara e indossa due orecchini sui lobi tipo diamantini. Si è allontanata dalla propria abitazione nel pomeriggio del 5 giugno scorso, facendo perdere le tracce. Al momento dell’allontanamento indossava probabilmente un top tipo fascia di colore bianco, pantaloni della tuta di colore grigio, un paio di scarpe da tennis di colore bianco marca Nike e potrebbe avere con sé anche una felpa a maniche lunghe di colore nero. Chiunque avvisti l’interessata o possa riferire informazioni utili ai fini delle ricerche attualmente in corso è pregato di contattare il 112. La giovane ha lasciato a casa il proprio I-phone, subito consegnato dalla madre agli inquirenti.