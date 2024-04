Bici si scontrano in fase di sorpasso, coinvolto un 54enne trevigiano

Brutta avventura per un ciclista di Treviso che ieri 26 aprile è stato protagonista di un incidente avvenuto sulla Via Verde Costa dei Trabocchi a San Vito Chietino, in provincia di Chieti. L'uomo, un 54enne, si è scontrato con un altro uomo, un 56enne di Lanciano, che era in sella alla propria bicicletta lungo il tratto di San Vito Chietino, all'altezza della galleria Turchino. Secondo i primi rilievi il sinistro sarebbe avvenuto in fase di sorprasso. Fortunatamente il 54enne se l'è cavata soltanto con uno spavento.