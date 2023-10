Gestiva un bed and breakfast illegale: struttura chiusa e multa alla titolare

Nulla era in "regola", a partire dai registri su cui dovrebbero essere annotati gli arrivi. E soprattutto la titolare non avrebbe pagato la tassa di soggiorno. Ma a portare all'individuazione e alla chiusura di un Bed&Breakfast in Strada San Bartolomeo a Treviso, gestito da una 58enne di origine albanese sono state le numerose segnalazioni arrivate da clienti che era rimasti delusi - è un eufemismo - dalla qualità del servizio, molto al di sotto delle aspettitive dato che la struttura veniva pubblicizzata sui siti internet come una "5 stelle". L'attività è stata chiusa e la titolare, segnalata dalla Guardia di Finanza, è stata multata con 2 mila euro.

«Facciamo controlli continui in questo settore - spiega il comandante della Polizia locale Andrea Gallo - visto anche la grande crescita di strutture ricettive in città. Tutte le segnalazioni che riceviamo, sia da residenti ma soprattutto da turisti, le verifichiamo. In questo caso abbiamo trovato varie cose che non andavano e abbiamo quindi multato la titolare dell'attività e denunciato agli organi competenti tra cui il settore Attività Produttive del Comune a cui la titolare avrebbe dovuto pagare la tassa di soggiorno. Il B&B era comunque pubblicizzato normalmente e molto frequentato anche per via della vicinanza al centro. Quando abbiamo fatto i controlli c'è erano all'interno un paio di ospiti».

Le verifiche, come ha spiegato al "Gazzettino di Treviso" l'assessore al bilancio Riccardo Barbisan, rientrano nella più ampia lotta all'evasione, che ha inviato nei giorni scorsi una lettera di sensibilizzazione alle associazioni dei costruttori e agli ordini professionali di architetti, ingegneri e geometri, per informare circa l'attività di verifica sul corretto assolvimento del Canone Unico Patrimoniale relativo alla pubblicità. «La nostra volontà è quella di sensibilizzare i costruttori - spiega Barbisan - con la lettera inviata vogliamo effettuare un'opera di informazione puntuale, facendo affidamento sulla collaborazione degli addetti ai lavori. Prima di sanzionare riteniamo opportuno informare e sensibilizzare».