Studenti a scuola con pistola finta e coltello, segnalati dai compagni

Hanno portato in classe una pistola, perfetta imitazione di una vera ma senza tappo rosso, e un coltello. L'episodio, riportato oggi, 4 ottobre dal Corriere del Veneto, risale a circa una settimana fa ed è accaduto in un istituto scolastico del centro storico di Treviso. Uno dei due protagonisti di questa vicenda che ha portato ad una convocazione dei genitori da parte della dirigente scolastica ha brandito la pistola, terrorizzando i compagni di classe, proprio in classe: è stata proprio questa "spacconata" a costringere gli sltri studenti a segnalare il fatto ad un'insegnante e poi alla preside. Per i ragazzi, inconsapevoli della gravità dell'episodio, si trattava di "una sfida" o "poco più di un gioco". L'arma, secondo quanto riferito dallo studente, sarebbe stata acquistata in un negozio. Il secondo episodio, quello riguardante il coltello a serramanico, ha avuto lo stesso canovaccio: lo studente che lo teneva nello zainetto ha pensato bene di estrarre la lama e brandirla, suscitando forte preoccupazione tra gli altri ragazzi che hanno anche questa volta raccontato tutto ad una docente che si è poi rivolta alla preside. Coltello e pistola sono stati ovviamente confiscati. Entrambi gli autori di questo gesto hanno ricevuto una punizione che non dovrebbe però compromettere l'andamento dell'anno scolastico.