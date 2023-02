Lite alla macchinetta per i caffè, spunta un coltello: studente accoltellato

Grave episodio di violenza nella tarda mattinata di oggi, 23 febbraio, presso l'istituto professionale "Turazza" di Treviso. Uno studente di 16 anni, poco dopo le 11, è stato ferito con un coltello da un altro compagno di classe. Il gesto è avvenuto al culmine di una violenta litigata scoppiata nei pressi delle macchinette per il caffè della scuola. Il giovane studente ferito, di origine straniera, è stato accompagnato presso il pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso: ha riportato diversi tagli e non è in pericolo di vita. Sull'episodio indaga ora la squadra mobile di Treviso. L'aggressore, anche lui minorenne, è stato accompagnato presso la Questura per essere sentito.