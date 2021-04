Sequestrate 100mila mascherine: erano in vendita nei supermarket

Operazione delle fiamme gialle del comando provinciale di Treviso che hanno sequestrato anche 300 litri di gel igienizzante. I prodotti erano stati immessi in commercio in violazione delle disposizioni del Codice del Consumo

Ben 100mila mascherine e 300 litri di gel igienizzante sono stati sequestrati dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Treviso: si tratta di materiale che si trovava in vendita in tre supermercati della provincia a Treviso, Conegliano e Villorba.

I prodotti, nello specifico, erano stati immessi in commercio in violazione delle disposizioni del Codice del Consumo, in quanto privi del contenuto minimo delle informazioni inerenti al nome o alla ragione sociale e alla sede del produttore. Non a caso, ai fini della commercializzazione, la presenza delle indicazioni e delle specifiche di dettaglio inerenti al prodotto, prevista come obbligatoria dalla normativa di settore, oltre a tracciare l’intera filiera di produzione, consente anche di assicurare un adeguato standardqualitativo della merce, escludendo così che possano essere utilizzati materiali e sostanze potenzialmente nocivi per la salute degli utenti finali.

I titolari delle attività commerciali controllate sono stati dunque segnalati alla Camera di Commercio di Treviso, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, che possono arrivare fino a un massimo di 25.823 euro. L’attività di servizio testimonia, ancora una volta, il costante impegno profuso dalle Fiamme Gialle trevigiane nello specifico settore, quale fondamentale presidio a tutela sia della leale concorrenza sul mercato che della sicurezza dei cittadini consumatori.