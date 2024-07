Molestie e abusi sul posto di lavoro, la vittima: «Mi ha fatto passare anni di inferno»

Abusi verbali continui, battute sulle figlia. E poi aggressioni fisiche. «Mi fai eccitare, vuoi toccarmi tu? Vai a letto con tutti ma non con me. Vuoi venire in fiera, vuoi una promozione? Allora datti da fare». Questo sarebbe l'inferno in cui si era trasformato l'ufficio secondo il racconto fatto dalla vittima di una violenza sessuale sul posto di lavoro. La donna, una 40enne costituitasi come parte civile e difesa dall'avvocato Francesco Murgia, ha deposto nell'udienza di oggi, 19 luglio nel corso del processo ad un 68enne, noto imprenditore trevigiano, accusato di violenza sessuale. Nel novembre del 2023, quando il caso era venuto alla luce, l'uomo era finito ai anche agli arresti domiciliari.

Con la voce rotta dal pianto la presunta vittima ha ripercorso sei anni di autentico inferno. «Mi faceva continue allusioni di tipo sessuale - ha detto - soprattutto da quando lavoravo a stretto contatto con lui in un ufficio di Mogliano. Le battute di cattivo gusto si sprecavano al punto che quando mi telefonava ed io ero in macchina mi vedevo costretta a spegnere il viva voce per non vergognarmi».

La donna ha riferito di aver cominciato a lavorare presso l'azienda di cui l'uomo era il titolare 2017. E subito sarebbero cominciati gli abusi, a volte verbali altre volte veri e propri "assalti fisici". «Una volta sono entrata nel suo ufficio - è la versione che ha dato oggi - e lui ha ricevuto una telefonata. Io mi sono alzata pensando che volesse rimanere da solo ma la chiamata era finita quasi subito. Ha dato un calcio alla porta mi si è avvicinato. Con una mano cercava di toccarmi il seno, l'altra l'aveva messa in mezzo alle mie gambe. E premeva i suoi genitali contro di me...li premeva contro le mie mani, voleva che lo toccassi. Mi sono messa a piangere e sono scappata via in preda al terrore».

La 40enne, nell'autunno del 2023, si era presentata dal medico che le aveva riscontrato un depressione causata dagli abusi che aveva subito sul posto di lavoro. Il referto che le dava una lunga malattia parlava di proprio di una "sindrome ansioso depressiva causata da mobbing e molestie sessuali. Così era stata la stessa Uls 2 a far scattare il codice rosso che ha messo nei guai il 68enne.

Lei ha ricordato alla corte che il lavoro le piaceva e aveva bisogno dello stipendio. Così aveva sopportato tutto con un misto di timore reverenziale, di incredulità ma anche con la speranza che le cose potessero cambiare. Ma le molestie che riceveva erano all'ordine del giorno e si sono fatte sempre più volgari. «Ricordo - aggiunge - che mi inseguiva intorno al tavolo. E diceva che davo l'impressione di essere casta come una suora ma che dovevo essere un animale a letto». La donna ne avrebbe parlato anche con il figlio del 68enne e con il genero, amministratore delegato dell'azienda senza però ottenere dei risultati. Poi arriva la denuncia e scattano le indagini, nel corso delle quali sarebbero uscite allo scoperto altre tre dipendenti che avrebbero detto di aver ricevuto le stesse attenzione non volute.