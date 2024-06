Coppia di anziani sfrattata a Santa Bona: «In città una bomba sociale»

«La situazione sul fronte dell’abitare a Treviso sta diventando esplosiva: il Comune non può gestire anche l’emergenza degli sfratti per morosità, effettuati senza preavviso da locazioni private».

Il sindaco Mario Conte commenta così l’ennesimo sfratto avvenuto giovedì mattina, 13 giugno, in via Corder nel quartiere di Santa Bona dove una coppia di anziani è stata allontanata da casa senza preavviso per il mancato pagamento dell'affitto. La polizia ha portato gli anziani dagli assistenti sociali istituendo un presidio fisso fuori dall'appartamento dove, in mattinata, sono intervenuti anche i centri sociali. «I comuni vengono lasciati soli e senza risorse ad affrontare un tema che riguarda la fragilità e la povertà. I servizi sociali, che devono operare per aiutare, accompagnare e introdurre le persone in un percorso di recupero si trovano invece costretti a cercare soluzioni fra alloggi e B&B a chi si trova senza un tetto, da un momento all’altro. Ormai si lavora soltanto nell’emergenza, con tutte le conseguenze che ciò comporta. La gente, quando è in difficoltà, bussa alle porte del municipio. Serve una nuova politica nazionale per la casa - aggiunge Conte -. La gente finisce per strada e noi non possiamo permetterci di pagare ancora stanze o canoni sanzionatori ad Ater. È ora di sedersi attorno a un tavolo e parlarne tutti assieme, contando fra l’altro che in questo momento anche il mercato immobiliare si trova in una fase di stallo. Rischiamo che ci esploda in mano una bomba sociale».

La rabbia dei centri sociali

Gaia Righetto dell'associazione Caminantes era presente tra i manifestanti intervenuti giovedì mattina in via Corder: «Quanto accaduto oggi a Santa Bona è gravissimo: sull'emergenza sfratti non ci sono risposte da parte delle istituzioni. Il sindaco Conte ha alzato la voce ma non c'è stato alcun preavviso dell'uscita dell'ufficiale giudiziario. Il punto è che bisogna agire con fatti concreti - aggiunge Righetto -: dando delle case in emergenza abitativa o non lasciando vuote 120 case vuote. Ci sono dei fondi che potrebbero essere investiti sul sociale. Non può essere che una famiglia come quella dei signori anziani sfrattati oggi non sia seguita da nessuno. Sono circa 300 solo a Treviso le famiglie sotto sfratto e la situazione è destinata solo a peggiorare - chiude Righetto -. La povertà è in aumento e, dal punto di vista dell'abitare, Treviso rimane una delle ultime province in Italia».

Le reazioni

«Come già è successo per il problema dei minorenni che causano disordine in città, quando il sindaco aveva chiamato in causa una decina di ministri, anche sul problema degli sfratti Conte lancia la palla sul Governo, scaricando tutte le responsabilità» attacca il gruppo consiliare del Pd di Treviso.

«Senza dubbio è vero che questo Governo, di cui i partiti che governano la città fanno parte, ha tagliato il “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” e quello per "la morosità incolpevole", così come ha già previsto un taglio di oltre 300mila euro per le spese correnti del Comune di Treviso per l'anno prossimo (una cifra superiore a tutti i fondi previsti dal bilancio comunale per gli aiuti alla casa). Conte forse dovrebbe alzare la voce nelle sedi opportune, essendo anche presidente di Anci Veneto - continuano dal Pd -. Ma non si può aspettare solo il governo, bisogna mettere tutti gli attori locali possibili che possono dare una soluzione attorno a un tavolo coordinato dal Comune. Il Gruppo Partito Democratico da mesi chiede la convocazione di questo tavolo, Conte non faccia finta di non sapere. Serve un maggior sostegno al lavoro dei servizi sociali del Comune, che con i loro assistenti sociali devono affiancare questi nuclei con difficoltà, prima che si trovino per strada. Serve una politica strutturale che non esiste al momento, che agisca prevenendo l’emergenza, non riparando i danni di queste emergenze. Necessario chiedere una modifica del tetto regionale del 15% per l’assegnazione di emergenza abitativa e serve già ora predisporre il piano per l'emergenza freddo, senza rincorrere l'urgenza fra sei mesi».