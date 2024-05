Ennesimo sfratto in via Irlanda: scontri tra centri sociali e forze dell'ordine

Alta tensione venerdì mattina, 10 maggio, all'esterno di un appartamento Ater in via Irlanda a Treviso. Carabinieri e polizia sono intervenuti per rendere effettivo lo sgombero dell'abitazione nel quartiere di San Paolo. Ad attenderli c'era però un manipolo di esponenti dei centri sociali che ha provato ad opporre resistenza. Fortunatamente gli scontri si sono conclusi senza feriti.

L'appartamento in questione era stato attenzionato da tempo: una prima notifica di sfratto era arrivata già prima del 2020. Nel 2021 lo sfratto era diventato esecutivo ma, fino ad oggi, gli inquilini avevano continuato a non pagare il canone d'affitto di 40 euro mensili, occupando abusivamente la casa. Nel novembre del 2023 un primo tentativo di sfratto era stato rinviato dopo il presidio del collettivo Caminantes-Cso Django. Oggi, venerdì 10 maggio, le forze dell'ordine sono riuscite a liberare l'appartamento non senza l'opposizione dei centri sociali che hanno cercato di opporsi all'ingresso delle forze dell'ordine.

Il commento

Gaia Righetto commenta con queste parole lo sgombero: «Non dimentichiamo le promesse del sindaco durante l'occupazione dell’androne del Comune di Treviso, non dimentichiamo come a Treviso ci sia un'emergenza abitativa senza precedenti. Le persone continuano a essere sfrattate senza che vengano trovate soluzioni alternative. Questo è il risultato di una serie di politiche che vengono portate avanti, che continuano a tagliare fondi all’edilizia residenziale pubblica e a ignorare le necessità di chi abita la nostra città. Dopo la resistenza dei volontari dell'associazione Caminantes e del Cs Django, polizia e carabinieri hanno superato il cordone e proceduto allo sfratto. Eppure ci sono oltre 120 alloggi del comune vuoti, oltre 260 quelli vuoti di Ater, a cui oggi se ne va aggiungere un altro. Ater sostiene che gli inquilini morosi sono colpevoli della situazione in cui si ritrovano, evidentemente i dati provenienti dalle inchieste e dai monitoraggi istituzionali non li leggono - conclude Righetto -. Invece di spendere miliardi di euro pubblici per opere inutili come la Pedemontana Veneta i soldi devono essere dati per il sociale, la sanità e la scuola. Senza questi tre pilastri i cittadini sono equiparati a sudditi che silenziosamente dovrebbero accettare le scelte dei re».