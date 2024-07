Falò nel parco, la Polizia Locale blocca una baby gang

Una baby gang composta da una decina di giovani che da un po' di tempo creavano disagio nel quartiere è stata "sgominata" dalla Polizia Locale di Treviso. Il gruppetto di ragazzi è stato bloccato da sei pattuglie, dieci agenti più l'unità cinofila presso i giardinetti di via Francia e nel parco urbano di San Paolo. Dopo aver raccolto un buon numero di segnalazioni e aver verificato con sopralluoghi eseguiti da agenti in borghese, la Polizia locale si è presentata in forze cogliendo sul fatto i piccoli vandali mentre stavano danneggiando alcune attrezzature. Le pattuglie sono arrivate con i lampeggianti accesi, gli agenti hanno esaminato tutto il parco identificando i ragazzi presenti. L'operazione, avvenuta all'inizio di questa settimana, è proseguita fino a notte inoltrata. Ora tutti i ragazzini identificati sono di una rischio sanzione amministrativa e, per chi ha commesso atti di vandalismo, si valuterebbe anche la denuncia.

L'operazione rientra nel nuovo "Piano sicurezza" varato dal comandante della "Locale" Andrea Gallo che è stato da poco approvato anche dalla giunta ed è stata denominata "Operazioni ad alto impatto". «Rispetto agli scorsi anni - spiega il comandante Gallo - abbiamo deciso di allagare il concetto di sicurezza urbana a 360 gradi. Aggiungendo quindi operazioni mirate contro il degrado decise, di volta in volta, in base alle segnalazioni fatte dai cittadini e poi verificate da noi. La scelta è quella di far pesare la nostra presenza muovendo un discreto numero di mezzi e agenti. Nell'ultimo caso sono stati dieci gli agenti impegnati sul campo. In precedenza, circa una settimana fa, abbiamo compiuto un'operazione analoga anche in centro, ai giardinetti "Barbisan". Si chiamano "azioni ad alto impatto" proprio per il numero di personale utilizzato e il tipo di equipaggiamenti. Servono a dare una pronta risposta ai residenti e per far vedere a tutti che ci siamo e non sottovalutiamo nulla. Faremo operazioni di questo tipo almeno una volta alla settimana, se non di più se dovesse essere necessario».