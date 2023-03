Cade dalla passerella sul Sile, si salva aggrappandosi ad un ramo

Poco prima delle 21:30 di giovedì i vigili del fuoco sono intervenuti all'altezza del ponte che collega l'ospedale con il quartiere di Fiera vicino all'entrata di Villa Carisi a Treviso per il salvataggio di un uomo di 69 anni, un senza tetto, scivolato all'interno del fiume Sile. L'allarme è stato dato da una donna che dal ponte ha sentito le urla dell'uomo. I vigili del fuoco accorsi con il personale di prima partenza si sono calati lungo la sponda, riuscendo a trarre in salvo l’anziano, che era aggrappato a della vegetazione a bordo riva. L’uomo è portato in superficie e preso in cura dal personale sanitario del Suem per le cure.