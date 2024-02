Anziano finisce in acqua, vigili si tuffano nelle gelide acque del Sile per salvarlo

Nicola Zanin, 27enne di Monastier, Nicolas Coletti, 29 anni di Maserada sul Piave e Federico Bean, 31enne di Quarto d'Altino. E' grazie all'intervento di questi tre coraggiosi agenti della polizia locale di Treviso che un 93enne trevigiano, A.L., è stato salvato mentre rischiava di annegare nelle gelide acque del fiume Sile. L'episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, 1 febbraio, in via Riviera Margherita a Treviso. A dare l'allarme è stata una ragazza di passaggio che ha visto l'anziano nel fiume, con la testa sott'acqua. L'intervento degli agenti è stato decisivo per evitare l'annegamento dell'uomo che è stato rianimato e trasportato d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Le sue condizioni sono stabili e fortunatamente non gravi. Il comandante della polizia locale, Andrea Gallo, e il sindaco Mario Conte hanno voluto personalmente congratularsi con gli agenti Bean, Coletti e Zanin. Nel video il racconto del salvataggio dei tre vigili-eroi.