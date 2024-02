Spariti i soldi dell'indipendenza, la Procura indaga anche per abusivismo finanziario

L'indagine a carico di Gianluca Busato c'è. A confermarlo è oggi, 29 febbraio, il Procuratore della Repubblica di Treviso Marco Martani, che di fatto smentisce Busato, autore di un comunicato in cui definisce l'inchiesta come "vecchia di 5 anni e sfociata in alcunché". L'iniziativa dei magistrati di Treviso, che oltre al 54enne trevigiano (uno dei leader del movimento indipendentista veneto) vede indagato anche il veneziano 66enne Natalino Giolo avrebbe fatto registrare anzi degli sviluppi importanti perché il fascicolo in mano al pubblico ministero Valeria Peruzzo non riguarda più soltanto la truffa (cioè l'ipotesi di reato per cui era stato aperto) ma anche la raccolta abusiva di risparmio pubblico e l'esercizio abusivo della professione di promotore finanziario.

Il sostituto procuratore contesta a Busato e Giolo la creazione di una vera e propria criptovaluta "veneta" che però, secondo quanto appurato, sarebbe rimasta senza valore. Non è escluso che l'inchiesta, arrivata alle battute conclusive, non entrino anche altre persone. Questo avrebbe rilevanza soprattutto per quanto riguarda la prescrizione: mentre la ghigliottina sull'abusivismo cadrebbe in otto anni il reato di truffa verrebbe meno in poco più di sei anni, nel caso in cui la Procura rilevasse delle responsabilità in capo ad altri soggetti potrebbe scattare la riqualificazione in associazione a delinquere finalizzata alla truffa i cui tempi di prescrizione sono più lunghi.

Il caso è nato dalle segnalazioni effettiate alla Guardia di Finanza di Treviso da tre aderenti al "club plesibiscito.eu", una associazione nata nel 2014 e che avrebbe avuto il ruolo di dare forza, sotto il profilo economico, al progetto che ambiva a restituire agli antichi fasti la Repubblica di Venezia mediante il raggiungimento dell'indipendenza del Veneto. Nel 2019 tre di loro si presentarono alle Fiamme Gialle raccontando di aver "donato", tra il 2014 e il 2018, svariati milioni di euro a Busato e Giolo per consolidare le associazioni con cui si intendeva raggiungere l'obiettivo di uno stato veneto. In cambio avrebbero ricevuto un certo ammontare di cripto valute, denominate Enkronos, che con il tempo si sarebbero dovute rivalutare e che avrebbero rappresentato l'embrione di una moneta della Serenissima. Ma il valore di quei "token" rimasero sempre a zero. Tramontato il sogno di un Veneto "libero" i sottoscrittori (che nel complesso avrebbero dato a Busato un ammontare complessivo di 20 milioni di euro) avrebbero chiesto indietro il denaro vendendo le criptovalute. Il cui valore era però sempre rimasto a zero.

