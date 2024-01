Viola la sorveglianza speciale, 46enne arrestato dalle volanti

Controlli straordinari della polizia nella giornata di ieri, 27 gennaio, in occasione della “Giornata della Memoria”: sono stati intensificati con l’utilizzo di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, che hanno consentito di rafforzare il numero e la qualità dei controlli nelle principali arterie cittadine. Complessivamente sono state identificate dalla polizia più di 150 persone, tra cui molti minori che – come ogni sabato pomeriggio – frequentano in gran numero le aree del centro storico di Treviso.

L’intensificazione dei servizi, tra le altre cose, ha consentito di identificare nel quartiere di San Zeno un cittadino italiano, classe ’78, gravato dalla Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Villorba. L’uomo, pluripregiudicato per reati contro la persona e contro il patrimonio, è stato tratto in arresto dagli agenti delle Volanti per la violazione della Sorveglianza Speciale e, su disposizione del P.M. di turno, è stato posto agli arresti domiciliari.