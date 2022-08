Evadeva dai domiciliari con finti permessi di lavoro, pizzicato a rubare nei negozi

Lo scorso 29 maggio era stato arrestato dalla squadra mobile di Treviso come autore di una serie di spaccate, messe a segno ai danni di bar e ristoranti nel centro di Treviso e nella prima periferia della città: ad incastrare un 22enne del Burkina Faso, Evrad Jeff Kevin Zoure, erano state in particolare le telecamere di videosorveglianza cittadine e di alcuni locali bersagliati. Dopo l’udienza di convalida, nel corso della quale lo straniero aveva ammesso le proprie responsabilità, il giudice gli aveva concesso agli arresti domiciliari, mostrando la volontà di cambiare stile di vita e cercarsi quanto prima un lavoro.

Il comportamento del giovane è stato costantemente monitorato dagli investigatori della squadra mobile che hanno accertato come il 22enne non solo aveva ottenuto dal tribunale diversi permessi per uscire di casa, presentando falsa documentazione che attestava lo svolgimento di una fantomatica attività lavorativa, ma si era reso responsabile di ben sette evasioni. Nel frattempo è stato denunciato per ben quattro furti commessi a danno di altrettante attività commerciali e precisamente: tre furti commessi all’“H&M” di Treviso nei giorni 3, 10 e 18 agosto ed un furto consumato al negozio “Pittarosso” di viale della Repubblica, il 22 agosto.

Di qui le ripetute segnalazioni che hanno portato all’aggravamento della misura cautelare dei domiciliati sostituendola con quella della custodia in carcere. Nel primo pomeriggio del 29 agosto, gli agenti della squadra mobile si sono recati presso l’abitazione del giovane per arrestarlo ma il 22enne non era a casa. Solo durante un secondo intervento il giovane è stato rintracciato all’interno della sua abitazione e, dopo averlo denunciato per l’ottava evasione, è stato accompagnato presso la locale casa circondariale di Santa Bona.