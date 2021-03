Spaccio di cocaina alla periferia di Treviso, pusher arrestati

Operazione dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile. Un cliente è stato sorpreso mentre saliva in auto di due nigeriani di 27 e 39 anni, in un parcheggio condominiale. Agli stranieri sequestrati oltre 4mila euro

Da almeno due anni spacciavano cocaina, indisturbati, nel quartiere di Canizzano. Dopo una lunga indagine i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Treviso hanno finalmente messo fine ai traffici, molto redditizi, di due pusher nigeriani di 27 e 39 anni, O.P. e U.S., entrambi con precedenti alle spalle, che dalla serata di mercoledì sono stati entrambi arrestati e ora si ritrovano rinchiusi nel carcere di Santa Bona.

I due stranieri sono stati fermati dai militari durante la cessione di due dosi di cocaina a un loro "cliente". lo scambio è avvenuto in parcheggio condominiale, l'assuntore dopo l'arrivo è salito a bordo dell'auto dei pusher posizionandosi sui sedili posteriori simulando un incontro tra amici ma attirando le attenzioni dei carabinieri. Oltre al'arresto è stata sequestrata dai carabinieri la somma in contante di 4.100 euro, i guadagni dell'attività di spaccio.