Spaccio di eroina in via Lungosile Mattei, arrestato pusher 37enne

Stavano svolgendo un servizio antidroga in via Lungo Sile Mattei di Treviso i carabinieri che ieri sera, 16 febbraio, verso le 19, hanno sorpreso un pusher nell'atto di cedere un involucro ad un giovane sopraggiunto nel frattempo. Bloccati entrambi dai militari dell'Arma, il venditore, un 37enne di origini nigeriane già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza di reato per spaccio, atteso che l'involucro in questione è risultato contenere una dose di eroina, mentre all'acquirente è stato contestato un illecito amministrativo e sarà segnalato alla Prefettura di Treviso. Lo straniero è stato successivamente rimesso in libertà in attesa del prosieguo della sua vicenda penale.