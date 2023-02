Spacciava cocaina a pochi passi dalle scuole, pusher arrestato dai carabinieri

Spacciava dosi di cocaina a pochi passi dalla scuola elementare e dall'asilo del quartiere di San Zeno. Grazie alle segnalazioni e alla collaborazione dei residenti della zona, i carabinieri di Treviso sono riusciti, nel pomeriggio di ieri, 27 febbraio, ad arrestare un pusher nigeriano di 31 anni, finito in trappola dopo l'ennesima cessione.

La trappola che ha portato alla sua cattura è scattata alle 15.30 circa, all’imbocco di via Pier Andrea Saccardo, incrocio con via Terraglio, proprio poco distante dalla scuola dell’Infanzia e dall primaria. Lo straniero aveva poco prima effettuato un repentino scambio con una ragazza che, controllata da una parte dei carabinieri che si trovavano nei paraggi e sono subito intervenuti, ha consegnato 2 involucri avvolti in un cellophane, risultati contenere frazioni di grammo di cocaina.

Poco distante è stato quindi fermato l’extracomunitario che ha tentato la fuga in sella alla sua bicicletta. Fondamentale la collaborazione tra l’Arma e i cittadini: le prime risultanze investigative paiono infatti confermare come già in precedenza, in svariate occasioni, spacciatore e acquirente si fossero dati appuntamento in quella zona di Treviso per l’acquisto di stupefacente. Lo straniero, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato successivamente posto in libertà, nelle more del prosieguo della sua vicenda penale.