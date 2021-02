Sparatoria in Borgo Capriolo, trovata l'arma del delitto

Nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 11 febbraio, gli agenti della squadra mobile di Treviso, a seguito di indagini volte alla ricerca dell’arma presumibilmente utilizzata da Branko Durdevic, per commettere il tentato omicidio avvenuto lo scorso 8 febbraio in borgo Capriolo a Treviso, hanno rinvenuto e sequestrato, all’interno di un casolare abbandonato situato in zona Santa Bona, una pistola semiautomatica, di colore nero, con matricola abrasa. Le ricerche dell’arma sono state supportate anche dall’ausilio della polizia scientifica e unità cinofile specializzati nel rilevamento di esplosivi. Lo zio di Branko, Joco, resta ricoverato in condizioni gravissime al Ca' Foncello di Treviso.