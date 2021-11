Spari da una palazzina di Borgo Cavour, indaga la polizia

Alcuni colpi di pistola esplosi in aria. Misterioso episodio nella tarda serata di ieri, sabato 13 novembre, nel cuore del centro storico di Treviso, in Borgo Cavour. Sul posto, su richiesta dei residenti della palazzina, sono intervenute alcune pattuglie delle volanti della polizia. Sarebbero stati rinvenuti alcuni bossoli sulla terrazza condominiale. Tutti i residenti sono stati identificati e ora sarà la squadra mobile a dover accertare l'autore (o gli autori) degli spari. Si ipotizza un gesto intimidatorio ma non si esclude neppure la bravata.