Spinea-Treviso scontri tra tifosi, bagni sfasciati: Daspo in arrivo

Non ha nulla a che vedere con i valori dello sport il grave scontro tra tifosi avvenuto mercoledì sera, 8 febbraio, allo stadio comunale Allende del Villaggio dei Fiori. Il match infrasettimanale tra Spinea e Treviso Calcio si è concluso con l'intervento della polizia che ha dovuto scortare fuori dallo stadio gli ultras trevigiani.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", tutto ha avuto inizio con i classici insulti e sfottò tra tifoserie contrapposte: i veneziani hanno iniziato a chiamare "campagnoli" i trevigiani che hanno replicato dicendo di essere già andati a letto con tutte le donne dei tifosi dello Spinea. La situazione è degenerata quando sono partiti i primi lanci di cassonetti da una parte all'altra degli spalti. Alcuni ultras trevigiani sono scesi nei bagni e li hanno letteralmente devastati. Sul posto è stato necessario l'intervento degli agenti della Digos che hanno scortato all'uscita i tifosi trevigiani per riportare la situazione alla normalità. Usciti dallo stadio, i tifosi delle due squadre hanno provato ad affrontarsi di nuovo, lanciando petardi contro la polizia. La partita di calcio è finita con un pareggio mentre le indagini sugli scontri tra tifosi sono ancora in corso: la Digos sta infatti terminando l'identificazione di tutti i tifosi coinvolti negli scontri, sia trevigiani che veneziani. Una volta completata l'identificazione, scatteranno inevitabili i provvedimenti tra cui di sicuro ci saranno Daspo e altri limitazioni di accesso a stadi e manifestazioni sportive per i tifosi coinvolti. La presidente dello Spinea Calcio, l'avvocato Tania Busetto, ha già presentato denuncia contro i tifosi che hanno distrutto i bagni dello stadio.