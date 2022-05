Grandinate, vento forte e temporali: Marca sferzata dal maltempo nella serata di ieri

A Spresiano allagato il sottopasso ferroviario in via Lazzaris, abbattuti pali dell'illuminazione pubblica e rami caduti lungo la Pontebbana. Forti grandinate a Montebelluna, Giavera del Montello e Asolo che ha visto le strade imbiancate. Al lavoro per tutta la notte i vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso e i carabinieri che hanno gestito le deviazioni al traffico