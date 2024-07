Viola divieto di avvicinamento, la polizia lo arresta sotto casa della ex

Ha violato il divieto di avvicinamento all'ex compagna e domenica sera si è presentato sotto casa sua, continuando a suonarle il citofono con insistenza, per oltre 20 minuti. L'episodio è avvenuto domenica scorsa a Treviso e ha visto come protagonista un 41enne trevigiano che è stato arrestato dagli agenti delle volanti della polizia. A contattare il 113 è stata la donna che già nel marzo scorso aveva denunciato l'uomo per maltrattamenti in famiglia. Il 41enne, già con un ammonimento alla spalle da parte del Questore per violenza domestica, pretendeva di avere un confronto diretto con l'ex compagna e gli ha inviato decine di messaggi per invitarla a scendere e parlare con lui. L'arrivo delle volanti della polizia hanno costretto l'uomo a fuggire a piedi ma è stato fermato e arrestato poco distante dall'abitazione della donna. Ieri, 1 luglio, l'arresto del 41enne è stato convalidato in tribunale a Treviso.