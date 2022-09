Perseguita una 25enne, evade dai domiciliari ma viene fermato dalla polizia

Qualche settimana fa era balzato agli onori della cronaca per aver fatto recapitare, durante un'udienza di un processo per stalking a suo carico, un mazzo di fiori alla vittima delle sue attenzioni, una 25enne, direttamente in un'aula del tribunale di via Verdi a Treviso. Sabato scorso, nonostante il giudice gli avesse imposto gli arresti domiciliari, è stato trovato dagli agenti delle volanti della Questura, proprio nei pressi del luogo di lavoro della giovane. Per questo motivo un 65enne è stato arrestato e ora si trova rinchiuso in carcere.

La cattura

L’uomo, imputato in un procedimento penale per atti persecutori nei confronti della giovane e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione, nelle immediate vicinanze del luogo in cui lavora la persona offesa. Il tempestivo intervento degli operatori ha scongiurato ogni possibilità di contatto tra il sessantacinquenne, già gravato da precedenti di polizia, e la persona offesa. Dagli accertamenti è risultato che l’uomo, nonostante la misura cautelare, ha continuato a perseguitare la 25enne con innumerevoli messaggi e chiamate, utilizzando alcune utenze telefoniche nella sua disponibilità.

Dietro le sbarre

Dopo l’attività svolta, il giudice ha disposto per il sessantacinquenne l’aggravamento della misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Pertanto, nella mattinata di lunedì 20 settembre, lo stesso è stato condotto presso la Casa Circondariale di Treviso, dove resterà in attesa di determinazioni da parte dell’Autorità giudiziaria procedente.