Insulti e minacce alla ex, costretta a rifugiarsi in un negozio: 40enne arrestato

E' stata costretta ad entrare in un negozio e a barricarsi all'interno, per evitare di essere aggredita dall'ex compagno che l'aveva incrociata mentre lei stava facendo una passeggiata nel centro storico di Treviso e ha iniziato ad insultarla e minacciarla davanti ai passanti. Questa la terribile esperienza vissuta nella tarda mattinata di lunedì, attorno alle 11, da una 35enne trevigiana. La donna ha subito richiesto l'intervento delle volanti della polizia che hanno arrestato il suo ex compagno, un 40enne, C.L.. L'uomo dovrà rispondere del reato di atti persecutori.

L’uomo, con il quale la vittima aveva intessuto una relazione sentimentale, le si è parato davanti iniziando ad insultarla e minacciarla, contrariato dal semplice fatto che la stessa si trovasse in giro per la città ed attirando l’attenzione di alcuni passanti che hanno cercato di farlo desistere e calmarlo, senza però riuscirvi. La donna ha cercato rifugio in un noto locale commerciale del centro e ha poi composto il numero di emergenza per richiedere l’arrivo della polizia, sperando che l’uomo, intimorito dall’arrivo degli agenti, la smettesse.

L’uomo pha però continuato a minacciarla, tentando anche di sottrarle il telefono per impedirle di contattare la polizia. Non è riuscito nell'intento solo grazie all’intervento del titolare del negozio dove la donna aveva cercato rifugio. Giunti immediatamente sul posto gli agenti hanno potuto constatare che nonostante la loro presenza l’uomo, nel frattempo allontanatosi, ritornava sui propri passi proprio nel momento in cui gli stessi stavano sentendo la donna cercando di calmarla, avvicinandosi alla vetrina del negozio da dove osservava insistentemente l’ex compagna con espressione minacciosa.

A questo punto gli agenti hanno acquisito anche il racconto dell’uomo, scoprendo dalla consultazione delle banche dati di polizia che lo stesso non è nuovo a questo tipo di comportamenti, essendo stato già ammonito in due occasioni per gravi condotte di stalking nei confronti di sue due ex, mentre risultava essere stato denunciato pochi giorni prima proprio perché resosi responsabile di episodi di violenza nei confronti dell’ultima fidanzata, cagionandole lesioni giudicate guaribili in 20 giorni.

Alla luce della gravità dei precedenti e della condotta sprezzante dell’uomo che nonostante la presenza dei poliziotti ha continuato a tenere un contegno gravemente minaccioso nei confronti della donna, colpevole a suo dire di frequentare il centro cittadino contro la sua volontà, lo stesso è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso in esito ai quali è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori e tentato furto, per poi essere condotto presso la casa circondariale di Treviso ove tutt’ora si trova in attesa del giudizio di convalida.