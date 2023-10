Stalking alla ex moglie, condannato a un anno e sei mesi

Un anno e sei mesi. E' questa la condanna (in primo grado) per un uomo accusato di stalking nei confronti della ex moglie, una giovane che aveva 7 anni meno di lui e che avrebbe iniziato la relazione tossica quando era ancora minorenne. La Procura, nella sua arringa conclusiva, aveva invece chiesto la reclusione per 4 anni.

La storia è accaduta in un comune del hinterland trevigiano e vede protagonista una ragazza italiana, che oggi ha 23 anni ed è impegnata con la prosecuzione degli studi, "plagiata" dal compagno. Secondo le denuncia quando i due si frequentavano l'uomo, di origine kosovara, si sarebbe lasciato andare a comportamenti persecutori tanto che la giovane, oltre ad essere minacciata, tornava a casa dai genitori con vistosi lividi, segni lasciati dal 40enne quando la picchiava colpendola con pugni, calci e sberle. L'imputato, che l'avrebbe anche messa incinta - gradivanza poi terminata con un aborto terapeutico - in alcune circostanze le avrebbe spento le sigarette su una gamba.

La ragazza però, probabilmente in una condizione di sudditanza psicologica, non voleva lasciarlo. Anzi aveva fatto il diavolo a quattro per poterlo sposare e, una volta compiuti i 18 anni, corona quello che le era sembrato un segno d'amore e che precedentemente, prima del compimento della maggiore età, le era stato vietato. Ma presto tutto si tramuterà tutto in incubo e la presunta vittima, preso il coraggio a due mani, decide di andare via di casa e tornare dai genitori presentando la denuncia.