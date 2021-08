No green pass, domani blocco delle stazioni ferroviarie di Treviso e Conegliano

Dopo l'ennesima manifestazione dei No-vax e dei No-green pass di sabato scorso in piazza dei Signori (preceduta dalla protesta di ristoratori e negozianti trevigiani che hanno tentato di impedirne lo svolgimento) domani, 1° settembre, si replica. Si svolgerà l'iniziativa "Blocco stazioni ferroviarie" che nella Marca riguarderà le stazioni di Treviso e Conegliano. Secondo le intenzioni degli organizzatori i manifestanti si raduneranno dalle 14.30 e dalle 15 impediranno a treni e passeggeri di circolare. "Non ci fanno partire con il treno senza il passaporto schiavitù? Allora non partirà nessuno": così recita il volantino dell'iniziativa che si svolgerà contemporaneamente in tutta Italia. «Non si possono impedire i servizi essenziali»: ha tuonato il Prefetto Maria Rosaria Laganà commentando la vicenda. A presidiare le stazioni non mancheranno le forze dell'ordine.