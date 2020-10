Imbratta la carrozza di un treno con una bomboletta spray, denunciato

Presso scalo ferroviario di Treviso, gli agenti della Polfer hanno denunciato un 29enne, responsabile di aver imbrattato con vernice spray la carrozza di un treno. Gli agenti sono intervenuti a seguito della segnalazione del personale di rete ferroviaria italiana; il giovane è stato fermato mentre era in attesa di un treno diretto a Udine. Dagli accertamenti effettuati, sono emersi numerosi precedenti penali a suo carico per i reati di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e per maltrattamenti in ambito familiare.

Durante il controllo, invitato ad esibire il contenuto dello zaino portato al seguito, il giovane ha estratto due bombolette spray, che sono state poste sotto sequestro in quanto compatibili con i colori del grafitaggio compiuto. Nella stessa giornata, il 29enne è stato denunciato anche dal personale della polizia ferroviaria in servizio nella stazione di Conegliano Veneto, per essersi rifiutato di declinare le proprie generalità durante un controllo identificativo.