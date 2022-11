Attraversa i binari, viene travolto dal treno: caos in stazione a Treviso

Mentre un convoglio ferroviario stava partendo in direzione di Conegliano, ha attraversato i binari (senza usare il sottopasso), venendo travolto. L'incidente è avvenuto nella serata di giovedì 3 novembre, attorno alle 20.50 circa, presso la stazione ferroviaria di Treviso, sotto lo sguardo terrorizzato dei pendolari che erano in attesa di salire a bordo dei treni passeggeri per rincasare. Miracolosamente salvo uno straniero di 35 anni, protagonista dell'episodio: l'uomo di colore, soccorso da medico e infermieri del Suem 118 e trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello, ha riportato una profonda ferita ad una gamba ma non è in pericolo di vita. Sull'episodio indagano ora gli agenti della polizia ferroviaria di Treviso che visioneranno i filmati delle telecamere di sorveglianza. Il traffico lungo la tratta è rimasto a lungo in tilt, per più di un'ora. Pesanti le ripercussioni alla circolazione dei treni (soprattutto in direzione Pordenone-Trieste): la situazione è tornata alla normalità solo dopo le 22.