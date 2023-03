Picchiata e derubata dall'ex fidanzato, bloccato e arrestato dalla polizia

Ha aggredito e rapinato della borsa, con portafogli, chiavi di casa e cellulare, l'ex fidanzata che è riuscita a lanciare l'allarme e ha fatto arrestare l'aggressore, un cittadino ghanese di 35 anni, senza fissa dimora. L'episodio è avvenuto nella notte del 13 marzo nell'area della stazione ferroviaria di Treviso. Vittima dell'episodio di violenza una donna trevigiana di circa 50 anni che ha indicato alla polizia sia una descrizione del malvivente che la sua direzione di fuga. Il 35enne, con precedenti, è stato bloccato e arrestato poco distante dagli agenti delle volanti (in tasca aveva ancora il misero bottino che era riuscito a prendere alla vittima): accompagnato in Questura per le formalità di rito, per lui si sono aperte le porte del carcere: dovrà rispondere di rapina aggravata. Per lui, terminato l'iter giudiziario, scatterà l'espulsione dal territorio nazionale. Il suo caso è già finito sul tavolo dell'ufficio immigrazione della Questura di Treviso.