Controlli sulle strade con l'etilometro, è strage di patenti: 11 ritirate

Sono state in tutto undici le patenti di guida ritirate nel corso dei controlli stradali che sono stati svolti, duranto lo scorso week end, da un centinaio di militari dell'Arma in tutto il territorio della Marca: ad essere stangati soprattutto gli automobilisti che si sono messi al volante ubriachi.

A Castelfranco Veneto sono stati denunciati per guida in stato di ebrezza, con ritiro della patente di guida, ben cinque guidatori: un 43enne sottoposto ad accertamento alcolimetrico in via Borgo Treviso, risultato positivo con tasso maggiore di 1.40 g/l, due 50enni con tasso superiore, rispettivamente, a 0.80 gr/l e 1.30 gr/l, un 45enne con tasso di 1.50 gr/l, un 25enne con tasso superiore a 0.80 gr/l.

I carabinieri di Montebelluna, durante i controlli svolti nei comuni di Caerano di San Marco, Crocetta del Montello e Maser, hanno denunciato un 44enne sorpreso alla guida con tasso alcolemico superiore a 1.80 gr/l, un 36enne con tasso superiore a 1 gr/l ed un 27enne con tasso quasi pari a 1 gr/l. A Vittorio Veneto denunciata una 36enne controllata in viale Forlanini e sottoposta a test alcolemico rilevando un tasso pari a 2,60 gr/l. I carabinieri della Compagnia di Conegliano, nel corso di controlli operati nei giorni scorsi hanno denunciato un 55enne sorpreso in comune di Salgareda con tasso alcolemico pari quasi a 1 gr/l e un 69enne, a Cimadolmo, con tasso superiore a 1.50 gr/l.