Accerchiato e picchiato durante la ricreazione, studente delle medie in ospedale

Accerchiato da altri studenti suoi coetanei, colpito con pugni e schiaffi e costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. E' accaduto martedì mattina, 31 ottobre, in un istituto scolastico secondario di Treviso. Qualche minuto prima delle 11, suonata la campanella della ricreazione, si è formato nell'area in cui i ragazzi trascorrono solitamente l'intervallo tra le lezioni un piccolo gruppetto di studenti, tutti tra i 12 e i 13 anni. Improvvisamente, per motivi al momento ignoti, alcuni tra i ragazzi (almeno tre secondo alcuni testimoni) hanno preso di mira un 12enne che frequenta la seconda media e lo hanno colpito a pugni e schiaffi al volto. Il giovanissimo, dolorante, è finito e terra ed è stato subito soccorso da alcuni insegnanti che si trovavano nei paraggi e che hanno precauzionalmente richiesto l'intervento del 118. Il 12enne, sotto choc, è stato accompagnato in ospedale in ambulanza e qui, dopo gli accertamenti medici a cui è stato sottoposto, gli sono stati refertati alcuni giorni di prognosi.

C'è già una rosa dei responsabili dell'aggressione: sono tutti appartenenti ad altre classi rispetto al 12enne e non è chiaro se già nel recente passato ci fossero stati attriti tra loro e lo studente malmenato. «Stiamo appurando chi siano e in quanti abbiano infierito, c'era un groviglio di ragazzi quando il fatto si è consumato»dicono dalla scuola «da chiarire anche se possa essere riconducibile al bullismo». Nei prossimi giorni sia gli investigatori del nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale che l'istituto stesso interpellerà nuovamente il 12enne sull'episodio di ieri, un fatto a cui hanno assistito, sbigottiti, decine tra gli studenti che frequentano la scuola media. Per gli autori, una volta identificati, si profila una sanzione disciplinare.