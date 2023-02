In camera da letto un piccolo bazar della droga, studente 19enne arrestato

In tasca aveva dosi di marijuana e ketamina pronte per essere smerciate mentre in casa nascondeva un piccolo bazar della droga, con un'ampia varietà di sostanze. A finire nei guai uno studente trevigiano di 19 anni che nella serata di lunedì scorso, 30 gennaio, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri del nucleo radiomobile di Treviso.

Il giovane, intorno alle ore 21.30 di lunedì scorso, ha incrociato una "gazzella" dei carabinieri mentre stava percorrendo in bicicletta via Dandolo: il 19enne, per evitare di incrociarli, ha effettuato una manovra improvvisa, facendo scattare l'inseguimento. I militari sono riusciti velocemente ad intercettarlo nella vicina via Pietro Bembo. Nel corso del controllo è balzato all’occhio l’atteggiamento circospetto del giovane, che è stato sottoposto ad una prima ispezione personale, che ha permesso di rinvenire, nascosti nella tasca del giubbotto, un pezzo di marijuana e della ketamina, oltre ad un contenitore metallico porta-tabacco contenente denaro contante, per oltre 200 euro, in banconote di diverso taglio.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare, nella sua cameretta, dei quantitativi di sostanza stupefacente di vario genere: marijuana, hashish, mdma, ecstasy, cocaina e ketamina, oltre ad ulteriore contante, dei bilancini di precisione per la pesatura delle dosi ed un rotolo di pellicola per il confezionamento. Una volta chiarita la vicenda, il 19enne è stato dichiarato in arresto ed accompagnato nella propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.