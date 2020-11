Giovane si uccide gettandosi dal cavalcavia della stazione

Tragedia nel pomeriggio, poco dopo le 17, presso la stazione ferroviaria di Treviso. Un giovane di circa 26 anni si è gettato dal cavalcavia ed è morto a causa delle gravi lesioni riportate nell'impatto con il suolo. Gli agenti delle volanti della polizia avrebbero cercato di convincerlo a desistere ma ogni tentativo è stato inutile: il ragazzo era già oltre il parapetto ed è precipitato sulla strada. Medico e infermieri del Suem 118 hanno cercato a lungo di rianimare il ragazzo che però non ce l'ha fatta. Intervenuti in zona anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri. I vigili hanno bloccato e deviato il traffico durante le delicate trattative per far desistere il 26enne dal compiere l'insano gesto.

